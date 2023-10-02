«Процент внушительный»: в России могут повысить НДФЛ для некоторых граждан

Госбюджет нуждается в новых отчислениях и, чтобы их получить, нужно поднять налоги на доход для сверхбогатых. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Менять политику

По словам Щапова, менять налоговую политику необходимо в среднесрочной перспективе, потому что противостояние с Западом затянется надолго.

В то же время, уточнил он, олигархи годами зарабатывали в России деньги и выводили их на иностранные счета.

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Хорошо забытое старое

Как пояснила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова, Щапов еще в 2022 году предлагал увеличить налог на сверхприбыль для состоятельных россиян до 50%.

«Процент, с одной стороны, внушительный. С другой,​ если обратиться к статистике, то, например, в Дании размер так называемого подоходного налога доходит до 55,9% в Австрии — до 55%, Нидерландах и Зимбабве — до 52%, Бельгии, Кубе, Израиле — до 50%», — отметила собеседница.

В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, наверное, это вполне логичный ход, уточнила экономист.

«Бюджет государства пополнять необходимо. Вместе с тем, выявление и наказание недобросовестных налогоплательщиков, на наш взгляд, дадут более высокий фискальный эффект, не нарушая при этом соблюдения принципа «справедливого» налогообложения», — пояснила эксперт.

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