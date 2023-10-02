«Процент внушительный»: в России могут повысить НДФЛ для некоторых граждан
Экономист Голощапова оценила идею повышения налога для сверхбогатых
Фото: [freepik.com]
Госбюджет нуждается в новых отчислениях и, чтобы их получить, нужно поднять налоги на доход для сверхбогатых. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
Менять политику
По словам Щапова, менять налоговую политику необходимо в среднесрочной перспективе, потому что противостояние с Западом затянется надолго.
В то же время, уточнил он, олигархи годами зарабатывали в России деньги и выводили их на иностранные счета.
Фото: [freepik.com]
Хорошо забытое старое
Как пояснила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова, Щапов еще в 2022 году предлагал увеличить налог на сверхприбыль для состоятельных россиян до 50%.
«Процент, с одной стороны, внушительный. С другой, если обратиться к статистике, то, например, в Дании размер так называемого подоходного налога доходит до 55,9% в Австрии — до 55%, Нидерландах и Зимбабве — до 52%, Бельгии, Кубе, Израиле — до 50%», — отметила собеседница.
В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, наверное, это вполне логичный ход, уточнила экономист.
«Бюджет государства пополнять необходимо. Вместе с тем, выявление и наказание недобросовестных налогоплательщиков, на наш взгляд, дадут более высокий фискальный эффект, не нарушая при этом соблюдения принципа «справедливого» налогообложения», — пояснила эксперт.
Ранее были названы подвохи отмены НДФЛ в России.