«Пустые обещания подешевевших кредитов». Российские банки не снизили ставки по ипотеке

Опрошенные РИА Новости российские банки сообщили, что не спешат корректировать рыночные ипотечные ставки после очередного снижения ключевой ставки ЦБ. 19 июня регулятор уменьшил показатель до 14,25% годовых – это девятое понижение подряд. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что падение инфляции дает основания для такого шага.

В банке «Дом.РФ» заявили, что уже заранее учли смягчение денежно-кредитной политики в своих тарифах. «Мы внимательно следим за рыночной динамикой и рассматриваем возможность дальнейшего улучшения условий. Наши текущие ставки по кредитам уже учитывают сегодняшнее решение регулятора – и даже больше, чем минус 0,25 процентного пункта», – пояснил зампред правления Алексей Косяков. До 30 июня ипотеку там можно оформить от 16,3%, кредиты наличными – от 11,2% (со страховкой) и 20,5% (без нее).

В ПСБ отметили, что оценивают целесообразность пересмотра продуктов, но снижение ключевой ставки, по прогнозам банка, будет умеренно стимулировать кредитную активность до конца года.

В «Абсолют банке» также не видят срочной необходимости менять условия: ожидаемый шаг ЦБ совпал с прогнозом, и текущие ставки остаются рыночными. Минимальная ипотека там – 17,84%.

«В течение одной-двух недель мы будем повторно делать анализ депозитного рынка и принимать решение», – уточнил директор департамента Виталий Костюкевич.

В «Новикоме» сообщили, что решение по коррекции ипотечных и потребительских ставок примут после анализа долгосрочных тенденций.

Сбербанк и ВТБ пока не объявляли об изменениях по жилищным кредитам. Единственным исключением стал Альфа-банк: с 19 июня он предложил сниженные ставки по базовым ипотечным программам – от 16,19% (при взносе от 50%) и от 16,69% (при взносе 20–50%).

Ранее сообщалось о том, что семейная ипотека может стать дифференцированной.