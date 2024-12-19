Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин напомнил, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, подчеркнув, что это не является проблемой России, передает РИА Новости.

Он заметил, что Украина упустила возможность продлить договор, несмотря на то, что годовой доход от России составлял около $700-800 млн.

Путин также отметил, что действия Украины создают трудности для Европы, когда она прекращает поставки российского газа, который является сравнительно дешевым.

Кроме этого, президент заверил, что контракт на транзит газа через Украину больше не будет действовать, но «Газпром» справится с этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что словацкая компания SPP, крупнейший оператор национальной газовой системы, вместе с партнерами из Венгрии, Австрии и Италии высказалась за продолжение транзита газа через Украину.