SPP вместе с партнерами из трех стран хотят сохранить транзит газа через Украину
SPP: ЕС понесет крупные потери в случае прекращения транзита газа через Украину
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Словацкая компания SPP, крупнейший оператор национальной газовой системы, вместе с партнерами из Венгрии, Австрии и Италии высказалась за продолжение транзита газа через Украину. Об этом сообщил новостной портал Bleskovky, ссылаясь на генерального директора SPP Войтеха Ференца.
SPP и энергетические компании из Венгрии, Австрии и Италии подготовили совместное заявление, призывающее сохранить газовые транзитные пути через Украину.
Ференц охарактеризовал этот документ как «важное выражение мнения бизнеса, ответственного за энергетическую и экономическую безопасность региона».
По мнению генерального директора SPP, в случае прекращения транзита газа через Украину Центральная Европа понесет значительные экономические потери.
Энергетические компании планируют представить данное заявление председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая должна получить информацию о потенциально негативных последствиях остановки поставок энергоресурсов через Украину.
Для Словакии реализация планов по переключению на альтернативные источники газа вместо российских поставок приведет к серьезным финансовым потерям.
Ранее сообщалось, что Европа встретит холоднейшую за два года зиму без газа из России.