SPP вместе с партнерами из трех стран хотят сохранить транзит газа через Украину

Словацкая компания SPP, крупнейший оператор национальной газовой системы, вместе с партнерами из Венгрии, Австрии и Италии высказалась за продолжение транзита газа через Украину. Об этом сообщил новостной портал Bleskovky, ссылаясь на генерального директора SPP Войтеха Ференца.

SPP и энергетические компании из Венгрии, Австрии и Италии подготовили совместное заявление, призывающее сохранить газовые транзитные пути через Украину.

Ференц охарактеризовал этот документ как «важное выражение мнения бизнеса, ответственного за энергетическую и экономическую безопасность региона».

По мнению генерального директора SPP, в случае прекращения транзита газа через Украину Центральная Европа понесет значительные экономические потери.

Энергетические компании планируют представить данное заявление председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая должна получить информацию о потенциально негативных последствиях остановки поставок энергоресурсов через Украину.

Для Словакии реализация планов по переключению на альтернативные источники газа вместо российских поставок приведет к серьезным финансовым потерям.

Ранее сообщалось, что Европа встретит холоднейшую за два года зиму без газа из России.