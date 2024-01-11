Дональд Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными и коварными людьми

Экс-президент США сравнил лидеров Китая и России с нынешним главой Белого дома. По его убеждению, эти национальный лидеры не чета Байдену, поскольку они очень умны. Выступление Трампа перед его сторонниками было показано телеканалом Fox News.

По убеждению бывшего президента Соединенных Штатов, Джо Байден не способен на должном уровне представлять свою страну на международной арене. Другие лидеры обладают теми качествами, которые не присущи ему.

«Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, Путин и Си очень умные люди», - указал он.

Такие слова Трамп произнес во время выступления в штате Айова. Он специально подчеркнул, что оба этих лидера не только умны, но еще и очень коварны.

Ранее Дональд Трамп выразил свое убеждение, что Байден может успеть уничтожить Америку еще до президентских выборов. Он считает, что президент способен ввязаться в третью мировую войну. Он последовательно считает себя единственным кандидатом на роль главы государства, который готов спасти страну.