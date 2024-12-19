Путин: Россия планирует увеличить свою долю на международном рынке СПГ

Потребность в энергоресурсах для глобальной экономики продолжает расти, и Россия планирует увеличить свою долю на международном рынке сжиженного природного газа (СПГ), как заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией подчеркнул, что спрос на этот продукт будет сохраняться на мировых рынках, поэтому Россия намерена продолжать наращивать свое присутствие на рынке СПГ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что потребители американского СПГ выстроятся в очередь за газом из РФ.