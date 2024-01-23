Путин уже принял решение: что будет с ипотечными квартирами для семей
Риелтор Сизон заявила, что для льготной ипотеки в регионах не хватает жилья
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В России продлят программу льготной семейной ипотеки под 6%, которая должна была завершиться в июле 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Как рассказал руководитель агентства недвижимости Maxima Максим Юсов, такая мера заметно поддержит рынок недвижимости и сделает жилье доступнее для молодых людей.
«Надо понимать, что у нас 80% рынка — это ипотечники. Если убрать данную программу, то молодым семьям придется покупать недвижимость со ставкой более 15% годовых, что, естественно, негативно скажется на рынке недвижимости и на спросе», — пояснил эксперт журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако эксперт в сфере недвижимости Анна Сизон уточнила, что в то же время льготная ипотека может подтолкнуть застройщиков к повышению цен.
«Чем больше льгот по ипотеке, тем сильнее растут цены на первичном рынке. Кроме того, в регионах, где практически не строится новое жилье, ипотека для семей с детьми не дает желаемого результата. Но если правительство добавит в эту программу жилье на вторичном рынке, сделает разбивку по регионам, это будет прекрасная мера, позволяющая семьям улучшать жилищные условия», — заявила собеседница издания.
Ранее Путин порадовался появляющейся в России моде на большое количество детей.