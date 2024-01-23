Путин уже принял решение: что будет с ипотечными квартирами для семей

«Чем больше льгот по ипотеке, тем сильнее растут цены на первичном рынке. Кроме того, в регионах, где практически не строится новое жилье, ипотека для семей с детьми не дает желаемого результата. Но если правительство добавит в эту программу жилье на вторичном рынке, сделает разбивку по регионам, это будет прекрасная мера, позволяющая семьям улучшать жилищные условия», — заявила собеседница издания.