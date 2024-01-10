Путин порадовался появляющейся в России моде на большое количество детей

В российском обществе появился настрой на большую семью, и государство обязано поддерживать подобную тенденцию. Так считает президент Владимир Путин, его слова привели РИА Новости .

Такие слова от лидера РФ прозвучали во время посещения им Анадыря, который расположен на Чукотке. Президент в данный момент совершает рабочую поездку по данному региону.

«Радует то, что у нас становится модным иметь много детей. Такой настрой на большую семью, он укрепляется», - заявил он.

По утверждению главы государства, еще два года назад социологический опрос показал, что 60% мужчин и 70% женщин в России хотят иметь двоих и более детей. Владимир Путин подчеркнул, что государство должно поддерживать подобные устремления, и помогать таким семьям. Он также добавил, что для социальной поддержки матерям выплачивают пособия до достижения ребенком 18-летнего возраста, освобождают от некоторых налогов, дают возможность приобрести жилье в ипотеку по низкой ставке.

Ранее президент Путин отметил важность семейных ценностей в своем поздравлении сограждан с Рождеством Христовым. Он пожелал всем добра, милосердия и справедливости.