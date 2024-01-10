Путин порадовался появляющейся в России моде на большое количество детей
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В российском обществе появился настрой на большую семью, и государство обязано поддерживать подобную тенденцию. Так считает президент Владимир Путин, его слова привели РИА Новости.
Такие слова от лидера РФ прозвучали во время посещения им Анадыря, который расположен на Чукотке. Президент в данный момент совершает рабочую поездку по данному региону.
«Радует то, что у нас становится модным иметь много детей. Такой настрой на большую семью, он укрепляется», - заявил он.
По утверждению главы государства, еще два года назад социологический опрос показал, что 60% мужчин и 70% женщин в России хотят иметь двоих и более детей. Владимир Путин подчеркнул, что государство должно поддерживать подобные устремления, и помогать таким семьям. Он также добавил, что для социальной поддержки матерям выплачивают пособия до достижения ребенком 18-летнего возраста, освобождают от некоторых налогов, дают возможность приобрести жилье в ипотеку по низкой ставке.
Ранее президент Путин отметил важность семейных ценностей в своем поздравлении сограждан с Рождеством Христовым. Он пожелал всем добра, милосердия и справедливости.