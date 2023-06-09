Расширение ассортимента: выяснилось, почему россияне стали чаще брать авто в кредит

Россияне все чаще интересуются покупкой авто в кредит. Об этом рассказывает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию опрошенных экспертов.

По мнению экспертов рынка, такая ситуация может быть связана с тем, что в России продлили программы льготных кредитов на покупку машин.

«Кроме того, спрос на различные кредитные программы повысился за счет расширения ассортимента китайских и отечественных образцов на российском авторынке», – рассказали корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе ГК «Автодом».

Так, по данным компании, в первом квартале 2023 года в России было продано 18 900 автомобилей китайского бренда Chery. При этом большая часть из этого объема приобретена в кредит.

«В качестве альтернативы новым авто клиенты все чаще рассматривают для покупки подержанные автомобили возрастом от трех до пяти лет. Нередко приобретение автомобиля с пробегом обходится дешевле, чем покупка нового», – рассказали специалисты.

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