«Под завязку»: автоэксперт рассказал, сколько именно горючего надо заливать в бак машины

Некоторые автовладельцы опасаются заливать горючее до полного бака. Однако есть несколько причин поступать иначе. Расспросили эксперта, чем же так хороша привычка заправлять топливный бак до отказа.

«Если заливать бензобак автомобиля или мотоцикла под завязку, то можно будет избежать ржавчины. Кроме того, такие автовладельцы никогда не будут испытывать проблем с опустевшим баком, когда им внезапно потребуется машина», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Также эксперт не рекомендует оставлять транспортное средство с количеством топлива на 100 километров. К тому же при топливном голодании могут перегреваться электронасосы, которые установлены в баках в современных автомобилях.

«Покупка нового такого агрегата водителю авто обойдется в 15–120 тысяч рублей в зависимости от марки машины. Поэтому советую автомобилистам отправляться на ближайшую заправку, когда осталось полбака бензина», – заключил эксперт.

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