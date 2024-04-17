Расширение БРИКС повысило долю блока в мировой экономике почти до 40%

Расширение блока БРИКС позволило организации увеличить собственную долю в мировом производстве на 5% и достичь показателя в 37%. Соответствующее заявление сделала глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, ее слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что в ходе весенней конференции МВФ и Всемирного банка в американской столице, глава ВТО сообщила о том, что странами «Большой Семерки» контролируется 30% производства в мире, а БРИКС – 32%. Доля последних возрастает до 37%, если учитывать новые прибавления, подчеркнула Оконджо-Ивеала.

В то же время, фрагментация экономики мира и ее разделение на 2 блока может спровоцировать утрату 5% от мирового ВВП в долгосрочной перспективе, предупредила глава ВТО.

С началом текущего года, в состав блока из Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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