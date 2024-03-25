Издание Economist назвало кошмаром для США возможный альянс между Китаем, Ираном и Россией

Благодаря тому, что РФ, Иран и КНР подвергаются санкциям со стороны западных стран, они действуют все теснее между собой. Со временем это может стать самым настоящим кошмаром как для Соединенных Штатов, так и для их союзников. Такое мнение высказало издание The Economist.

По его версии, данные три страны выступают за многополярный мир, где гегемония ускользнет из рук Соединенных Штатов. Именно поэтому данные страны входят в одни и те же политические объединения, типа БРИКС. Они наращивают между собой торговлю, выстраивают новые торговые маршруты и вводят новые платежные системы.

«Для Америки и ее союзников это грозит обернуться кошмаром», - указано в статье.

Появившаяся «антизападная ось» будет привлекать к себе и другие государства, это позволит им совместно обходить санкции, и тем самым выигрывать войны.

Ранее издание Al Binaa предсказало потерю Америкой авторитета на мировой арене в случае поражения Украины. Европа уже осознала, что США неспособны противостоять новым вызовам и защитить какой-то регион в мире. Это поймут и другие страны, и они начнут сближаться с РФ.