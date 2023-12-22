«Разница значительная»: цены на строительство частных домов могут вырасти в 2024 году

В ближайшее время цены на индивидуальное жилищное строительство могут подняться. Причиной этого станет выросший спрос в сегменте, рассказал эксперт по загородному направлению «Этажи» Москва» Дмитрий Овечкин.

По его словам, в первой половине 2023 года на ИЖС приходилось более 58% всего объема ввода жилья.

«На текущий момент минимальная ставка по господдержке 4,7%, максимальная — 7,5%. На вторичное жилье ставка 16%-17%. Разница значительная. Из-за такой разницы спрос на строительство частных домов с привлечением компаний-застройщиков будет расти, соответственно, строительство будет происходить в большой объеме», — пояснил Овечкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавил, что спрос на загородное жилье растет и, видя эту тенденцию, подрядчики начинают поднимать цены.

«Кроме того, у нас в агентстве 95% сделок проходит за счет кредитных средств и только 5% строит за наличные средства. Рост ключевой ставки влияет на ставку по ипотеке на вторичное жилье, соответственно, спрос на вторичку снижается, а растёт на подряды, первичное жилье», — пояснил собеседник.

Он уверен, что если ставки по госпрограмме повысят или ее вовсе отменят, рынок сразу отреагирует.

«Спрос на подряды ощутимо упадет. А если уровень ключевой ставки пересмотрят, рынок тоже отреагирует. Поэтому прогнозировать на данный момент трудно. Если все останется на том же уровне, как сейчас, то цены на подряды также будут расти», — подытожил Овечкин.

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