«Разрушитель западных санкций»: в Госдуме отреагировали на включение Набиуллиной в рейтинг Politico

Издание Politico обнародовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. Место в нем нашлось и для главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она возглавила список «главных разрушителей года».

В тексте отмечается, что за 10 лет руководства регулятором Эльвира Сахипзадовна отличалась агрессивной денежно-кредитной политикой и неоднократно спасала рубль, удерживала экономику страны на плаву.

Также уточняется, что она сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля. Однако, как рассказал депутат Государственной Думы РФ Артем Кирьянов, включать представителей финансовых регуляторов в политический рейтинг не совсем корректно, так как их функция несколько иная.

«В отношении Набиуллиной формулировка «главный разрушитель» в этом контексте выглядит как «разрушитель западных санкций», и это на самом деле — признание эффективности работы финансово-экономического блока России в целом», — заявил парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, старые штампы и поверхностный взгляд на российскую экономическую политику привели к тому, что именно фамилия главы Центробанка появилась в рейтинге.

«Но в целом мне не очень понятно, почему сегодня с таким вниманием обсуждается некий рейтинг «влиятельных людей Европы» от политически ангажированного западного аналитического центра», — подытожил собеседник.

Ранее глава Центробанка РФ допустила еще одно повышение ключевой ставки в этом году.