РБК: китайские банки создали черные списки юридических адресов

Ряд крупных банков из Китая стал ограничивать использование счетов для бизнеса, которые связаны с юридическими адресами подсанкционных компаний. Данные об этом появились у РБК.

Некоторые крупные банки из КНР стали отказывать в обслуживании и проведении операций по счетам тех организаций, чей юридический адрес совпадает с компаниями, уже внесенными в санкционный список США. В частности, такие черные списки стали составлять банки Chouzhou Commercial и Bank of China. За счет этого под ограничения попали многие организации, которых нет в списке западных рестрикций. В их отношении со стороны китайских финансистов принимаются меры вплоть до закрытия счетов.

Журналисты сообщили, что в такие черные списки попали юридические адреса, которые расположены в Турции, Гонконге и РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ на некоторое время отменит лимит на стоимость обслуживания кредитов, которые получаются с помощью электронных карт. Финансовый регулятор снимет ограничения на срок с 1 января по 31 марта следующего года. По его мнению, это позволит снизить количество кредитов, следовательно, сдержит инфляцию.