Центробанк отменит лимит ПСК по кредитным картам

Об этом сообщает Банк России.

С 1 января по 31 марта 2025 года по кредитным картам будут отменены ограничения на полную стоимость кредита.

Напомним, лимит ПСК составляет 292% годовых или треть превышения над среднерыночным значением, зафиксированным двумя кварталами ранее.

На другие виды кредитов — ипотеку, займы МФО, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды – нововведение не распространяется.

Ранее сообщалось о том, что высокая ключевая ставка грозит России стагфляцией.