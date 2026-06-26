Рекордные пенсии: в пяти регионах пенсионеры получают более 37 тыс. рублей

Согласно статистике Социального фонда России, в пяти субъектах Федерации средний размер пенсионного обеспечения по итогам мая 2026 года превысил 37 тысяч рублей.

Наибольший показатель среди регионов зафиксирован в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия достигла 42 264 рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 38 867 рублей, в Камчатском крае — 37 662 рубля. Замыкают пятерку лидеров Магаданская область с результатом 37 497 рублей и Ханты-Мансийский автономный округ, где средняя пенсия составила 37 090 рублей.

Для сравнения, общероссийский уровень средней пенсии в мае текущего года зафиксирован на отметке 25 399 рублей.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия работающих пенсионеров взлетела до 24 тысяч.