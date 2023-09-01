Ремонт, качественные фотки, продвижение везде: как продать квартиру в условиях высокой ставки ЦБ
Эксперт по недвижимости Козырькова дала важные советы тем, кто продает квартиры
Фото: [freepik.com]
Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, и в целом в стране наблюдается некоторый экономический спад. На этом фоне продажа квартиры может быть сложной задачей, рассказала эксперт по недвижимости Любовь Козырькова.
Однако в целом, подчеркнула собеседница, достичь этой цели вполне можно.
«Во-первых, следует анализировать и изучать рынок недвижимости в конкретном районе, чтобы понять, какие цены и условия там преобладают. Это поможет вам установить конкурентоспособную цену, ведь сложная экономическая ситуация может означать высокую конкуренцию на рынке недвижимости», — уточнила Козырькова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, к этому нужно подготовиться и не исключать сценария, при котором придется снизить цену, чтобы привлечь покупателей.
«Разработайте привлекательное предложение: постарайтесь выделить свою квартиру на фоне других предложений. Это может быть сделано путем ремонта, улучшения интерьера, предоставления меблировки или включения дополнительных удобств», — отметила эксперт.
Козырькова добавила, что сейчас очень популярна услуга хоумстейджинга. Это когда за сравнительно небольшую сумму можно качественно обновить дизайн квартиры и привлечь больше покупателей.
«Продвигайте лот через несколько каналов: используйте как онлайн-рекламу, так и традиционные методы продвижения, такие, как объявления в газетах или на радио. Стремитесь максимально охватить потенциальных покупателей. И, конечно же, залог успеха — качественные фотографии и подробное описание, которые могут привлечь больше внимания к вашей квартире», — посоветовала Козырькова.
Ранее мы рассказывали, есть ли смысл покупать квартиру в сентябре.