РФ в октябре вложила $28 млн в гособлигации США

В октябре Россия нарастила инвестиции в государственные облигации США до 28 млн долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные американского Министерства финансов.

Отмечается, что 24 млн долларов из указанной суммы направлены в долгосрочные облигации, а 4 млн — в краткосрочные.

Япония, Китай и Великобритания, согласно данным Минфина США, являются крупнейшими держателями государственных долговых обязательств Соединенных Штатов. Уточняется, что Япония в этом списке выделяется с около 1,1 трлн долларов, Китай — на втором месте с 760 млрд долларов, Великобритания — на третьем месте с 746 млрд долларов.

По информации ведомства, в сентябре объем российских вложений составил 25 млн долларов, в августе и июле — 24 млн. В июне же показатель достиг 44 млн долларов, а в мае — 45 млн, что на 1 млн долларов меньше, чем в апреле.

В марте, феврале и январе сумма облигаций РФ колебалась от 43 до 47 млн долларов.

Как пишет издание, Москва значительно начала сокращать вложения в государственный долг США весной 2018 года. Отмечается, что в апреле объем вложений со стороны РФ снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд. В мае сумма снизилась до 14,9 млрд долларов.

По прогнозу Управления Конгресса США по бюджету, к 2034 году госдолг страны вырастет до 50,7 трлн долларов. Этот показатель соответствует 122% от ВВП США. Осенью госдолг США впервые превысил 36 трлн долларов.

Ранее стало известно, что конгресс США отклонил проект о финансировании правительства.