Конгресс США отклонил проект о финансировании правительства

Отмечается, что около 30 республиканцев присоединились к демократам и проголосовали против мер, предлагаемых Трампом для продления финансирования правительства и повышения потолка государственного долга. Соотношение голосования составило 174-235.

Если новый законопроект не будет принят до 20 декабря, это может привести к частичной приостановке работы федеральных ведомств. Из-за этого американские чиновники начали беспокоиться.

Ранее республиканцы в конгрессе отказались поддержать альтернативную версию законопроекта о финансировании правительства, разработанную спикером палаты представителей Майком Джонсоном. В данном законопроекте предусматривалось выделение $110 млрд на преодоление последствий стихийных бедствий, а также $10 млрд для дополнительной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, он включал в себя первое с 2009 года повышение заработной платы для законодателей.

Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс выразили критику этому документу, призвав исключить некоторые статьи расходов и разработать другую версию закона. Политик подчеркнул необходимость включения положения об отмене или значительном повышении потолка госдолга. В свою очередь, Белый дом обвинил экс-президента в попытках дестабилизировать работу правительства.

Госдолг США в ноябре впервые превысил отметку в $36 трлн. Президент Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что Конгресс США утвердил оборонный бюджет без ленд-лиза для Украины.