Риелтор Луценко назвал ключевое преимущество вторичного жилья перед новостройками

Он добавил, что сегодня стоимость квадратного метра на вторичном рынке на почти на 20% меньше, чем на первичном. При этом вторичное жилье продолжает дорожать, хотя медленнее, чем первичное.

По мнению риелтора, у покупателей новостроек преимущества в виде льготной ипотеки середины прошлого года больше нет, теперь они могут приобретать первичку только посредством семейной ипотеки. В связи с этим на вторичный рынок недвижимости «перетекла» определенная часть спроса.

Ранее он назвал причину удорожания новостроек в Москве.