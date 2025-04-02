Риелтор Луценко назвал ключевое преимущество вторичного жилья перед новостройками
Риелтор Луценко: стоимость вторичного жилья дешевле новостроек
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По словам экономиста Павла Луценко, ключевым преимуществом вторичного жилья перед новостройками является относительная дешевизна. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что сегодня стоимость квадратного метра на вторичном рынке на почти на 20% меньше, чем на первичном. При этом вторичное жилье продолжает дорожать, хотя медленнее, чем первичное.
По мнению риелтора, у покупателей новостроек преимущества в виде льготной ипотеки середины прошлого года больше нет, теперь они могут приобретать первичку только посредством семейной ипотеки. В связи с этим на вторичный рынок недвижимости «перетекла» определенная часть спроса.
Ранее он назвал причину удорожания новостроек в Москве.