Риелтор Луценко назвал причины удорожания новостроек в Москве

По словам риелтора Павла Луценко, цена одного квадратного метра в столичных новостройках, за исключением элитного сегмента, первый раз преодолела психологическую отметку 400 тыс. рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в первой половине марта стоимость столичных квартир увеличилась на 2,2%.

По мнению эксперта, в целом за последний год цены на новостройки в столице выросли более чем на 10%. В Московской области стоимость увеличилась на 0,7% за первую половину марта и 4,5% за год. В целом по России жилье подорожало на 0,8% и на 9,2% соответственно.

Ранее риелтор спрогнозировал распространение в РФ западного тренда сдавать пустые квартиры.