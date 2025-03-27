Риелтор прогнозирует распространение в РФ западного тренда сдавать пустые квартиры

Ростовский риелтор Алиса Фомина высказала мнение, что в скором времени в связи с высокой стоимостью недвижимости в России может распространяться западный тренд сдавать пустые квартиры, сообщила rostovgazeta.ru.

Риелтор Алиса Фомина рассказала, что в странах Европы и Азии собственники квартир сдают недвижимость в аренду без ремонта и наличия мебели. По словам эксперта, на Западе этот тренд давно стал популярным. Наниматели и арендаторы положительно относятся к такому правилу.

«Наниматель может сделать помещение комфортным для себя, а арендодатель взамен получает гарантированно долгосрочного и стабильного жильца», — корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский риелтор Алиса Фомина.

Эксперт предположила, что российские арендодатели вскоре могут перенять западный тренд. Таким образом, арендателям не придется тратить дополнительные средства на ремонт. Кроме того, собственник жилья быстрее получит свою прибыль, сдав недвижимость в аренду.

Риелтор Фомина считает, что арендаторы положительно оценят возможное нововведение на рынке недвижимости. Главная причина — снижение стоимости, что особенно актуально в период изменения валютных курсов и инфляции на фоне отсутствия массового роста заработных плат.

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