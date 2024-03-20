Россия осталась в тройке крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз

Россия вдвое сократила поставки своего зерна в ЕС, и, несмотря на это и на все санкции, остается одним из крупнейших поставщиков данного объединения по этому виду товаров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на европейскую статистику.

Крупнейшим поставщиком зерна в Евросоюз стала Украина. Она за январь этого года вывезла на европейскую территорию 2,6 миллиона тонн зерна, нарастив свой показатель на 35%. Канада наоборот, сократила поставки на 25%. Она отправила в ЕС за месяц 271 тысячу тонн. РФ уменьшила свой экспорт в Европу вдвое, до 108 тысяч тонн за месяц.

Следом за российскими производителями идут Молдавия и Великобритания. Они отправили в Евросоюз 93 тысячи и 77 тысяч тонн. А всего на протяжении одного месяца ЕС приобрел 3,4 миллиона тонн зерна, нарастив закупки данного вида продукции сразу на 12%.

В то же время ряд стран Евросоюза сотрясают фермерские протесты. Особенно это касается Польши. Там сельхозпроизводители требуют от властей отказаться от покупки украинских товаров и больше уделять внимание поддержке собственного агропромышленного сектора.