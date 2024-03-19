Польские фермеры «удобряют» города и обещают завтра перекрыть дороги по всей стране

В Польше продолжаются протесты фермеров. 20 марта они перекроют дороги по всей стране, сообщает RMF24.

В акциях планируется задействовать 70 тысяч человек. Они собираются заблокировать дороги в 500 населенных пунктах, в том числе и десять главных трасс, ведущих на Варшаву.

В ряде крупных городов администрации заявили, что запретят проведение акций, но вряд ли эти слова остановят участников протеста.

А пока фермеры продолжают знакомить польских горожан с сельским бытом. Так, в Познани машины со свежим навозом разгрузились в центре города.

При этом сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинское зерно, из-за которого начались протесты аграриев, больше не представляет проблемы для страны.