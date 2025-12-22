Россия увеличит квоты для индийских мигрантов на фоне дефицита рабочей силы

Россия рассматривает Индию как ключевого партнера для решения проблемы дефицита рабочей силы. Об этом в комментарии РИА Новости заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

Он напомнил, что Дубай был построен в основном индийскими рабочими — архитекторами и девелоперами, и выразил уверенность, что индийские специалисты смогут внести значительный вклад в российскую экономику.

По словам Титова, в 2024 году гражданам Индии было выдано 36 тыс. разрешений, что в 2,6 раза больше, чем в 2023 году, и в 4,5 раза превышает показатель 2022 года.

В этом году для визовых стран выделена квота почти на 235 тыс. человек, из которых 72 тыс. мест зарезервировано для Индии. Ожидается, что в РФ прибудет не менее 40 тыс. индийских мигрантов.

