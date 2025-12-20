Из офиса Microsoft — на улицы Петербурга: IT-специалист из Индии променял программирование на работу дворником

В Санкт-Петербурге появился необычный работник коммунальной сферы — им стал Мукеш Мандал, бывший IT-разработчик из Индии, который ранее сотрудничал с корпорацией Microsoft, пишет «Фонтанка».

Переехав в Россию, мужчина устроился на работу дворником и планирует провести в стране около года, чтобы заработать.

До своего переезда Мандал работал в IT-сфере на родине, в Индии. В его профессиональный опыт входило сотрудничество с гигантом Microsoft, а также работа с передовыми технологиями, включая искусственный интеллект (ИИ), чат-боты и модели GPT.

К резкой смене профессиональной деятельности мужчина относится философски. Он не видит принципиальной разницы между видами занятости.

По его словам, для индийца работа — это прежде всего долг и ответственность перед Богом, и поэтому работать можно где угодно, главное — делать это как можно лучше.

На новом месте Мандал трудится уже около трех месяцев. Его ежемесячный доход составляет примерно 100 тыс. руб. Помимо заработной платы, работодатель обеспечивает сотрудника жильем и питанием.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что мигранты не захотели идти в дворники после запрета на работу в такси.