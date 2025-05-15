Россиян предупредили о повышении цен на фрукты и овощи из-за майских заморозков

Сильные заморозки, ударившие по российским регионам этой весной, нанесли значительный ущерб урожаю сельскохозяйственных культур, пишет Mash. Из-за холодов в апреле и мае на российском рынке ожидается существенный рост цен на популярные фрукты и овощи.

Как отмечают источники, в некоторых регионах РФ урожайность сократилась практически в два раза. Так, например, особенно критична ситуация в Крыму, где практически полностью погибли абрикосы и черешня. Также пострадали персики, сливы и черная смородина.

Эксперты отмечают, что в связи с заморозками в республике ожидается серьезное сокращение урожая косточковых — в два раза. В то же время яблони, груши и орехи практически не пострадали.

В Краснодарском крае заморозки уничтожили около 50% урожая косточковых и сливы. Яблони и груши пострадали меньше — примерно на 15%. В Ставропольском крае около половины плодовых деревьев, включая абрикосы, черешню, персики и сливы, находятся под угрозой гибели.

В других регионах: в Центральной России, Сибири, на Юге, Урале и Северо-Западе — холода уничтожили урожай на площади около 120 тыс. га. Пострадали сахарная свекла, которая занимает значительные площади, и картофель. Их планируют пересадить в середине мая.

Из-за гибели посевов и фруктовых культур в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а в Воронежской области готовятся к объявлению этого режима. Там ущерб по посевам зерновых — пшенице, ячменю и ржи — превышает 30 тыс. га, а урожай ягод и фруктов пострадал примерно на 70%.

Стоит отметить, что из-за холодов под угрозой оказались и урожаи в Белоруссии, где фермерам пришлось использовать «дедовские методы» для спасения культур. Так, аграрии начали разжигать костры на грядках для защиты растений от низких темперутар.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан сообщило о высадке подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко картофеля.