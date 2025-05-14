В Дагестане высадили подаренный республике белорусским президентом картофель

В Дагестане посадили 100 кг картофеля, который был подарен президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом на своем сайте сообщило республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Лукашенко подарил Дагестану 100 кг картофельных клубней. 13 мая состоялась высадка этой культуры в Ахвазском районе.

«Перед этим огород вспахали, как в старину, плугом. Мероприятие прошло колоритно. Участвовали старейшины села и молодежь», — указали в министерстве.

После посадки по полю прошли девушки, они провели символический полив посадок водой из кувшинов. Представители Минсельхоза добавили, что после сбора урожая в селе Карата хотят провести фестиваль белорусских драников, чтобы еще больше укрепить дружбу между республиками.

Ранее сообщалось, что картофель в 2025 году в России рекордно подорожал. С начала года его стоимость выросла в 4,4 раза. Основные причины роста цен включают сокращение посевных площадей из-за неблагоприятных погодных условий и дефицита семенного материала, а также снижения урожая в 2024 году на 11,9%.