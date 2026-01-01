Россиян предупредили о росте цен на услуги такси

В 2026 году жителей России ожидает очередной рост стоимости услуг такси. Об этом в интервью с «Газете.Ru» предупредила председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее мнению, на увеличение тарифов повлияет целый комплекс факторов, ведущих к росту затрат перевозчиков. Среди ключевых причин — повышение стоимости полисов ОСАГО с отметкой «такси», которое вступило в силу 9 декабря 2025 года.

Также негативное влияние, по словам Зариповой, окажут высокая цена новых автомобилей и труднодоступные автокредиты, а также лизинг из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки Центрального банка.

Дополнительную нагрузку создает постоянный рост цен на запчасти, топливо, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Особое внимание эксперт уделила новым требованиям законодательства. С 1 марта 2026 года вступают в силу нормы о локализации автомобилей, используемых в такси.

Это изменение, по мнению Зариповой, окажет прямое влияние на структуру автопарков, скорость их обновления и, как следствие, на финансовую модель работы перевозчиков, что неизбежно отразится на итоговой стоимости поездки для пассажира.

