Россиянам рассказали, как сильно «похудели» упаковки продуктов

В 2025 году продукты в России стали заметнее «худеть». Вес упаковки уменьшается, а цены остаются прежними. Об этом также сообщает ТАСС , ссылаясь на данные NTech.

По данным источника, в 2025 году в России усилился тренд на уменьшение веса продуктовых упаковок. Аналитики констатируют, что из-за изменившейся экономической ситуации так называемая «шринкфляция» (уменьшение объема товара при той же цене) получила новое развитие.

Согласно результатам исследования, пакеты, бутылки и банки становятся все меньше. При этом отмечается, что с каждым кварталом уменьшение становится все более заметным. Во втором квартале 2025 года средний вес упаковки снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее россиян предупредили об очередном повышении цен на куриные яйца.