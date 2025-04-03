Россиянам рассказали, кто получит в мае повышенную зарплату

Граждане, которые выйдут на работу в период майских праздников, могут рассчитывать на повышенную оплату своего труда, поведала в беседе с агентством «Прайм» Елена Рыбакова, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов и почетный юрист города Москвы.

Напомним, в 2025 году в соответствии с российским производственным календарем в мае будет восемь выходных дней подряд: с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е число. Обычно это время отдыха для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе.

В соответствии с положениями статьи 153 Трудового кодекса, труд в выходные или праздничные нерабочие дни для работников, получающих сдельную оплату, должен быть оплачен не менее чем в двойном размере. Для сотрудников, работающих по пятидневной рабочей неделе, привлечение к работе в праздничные дни возможно только с их согласия, а оплата зависит от продолжительности рабочего времени.

«Сотрудники непрерывно действующих организаций, где трудятся по графику сменности, работают в праздники, если у них выпадает смена. При этом труд оплачивается в повышенном размере. Соответственно, зарплата за май у них будет больше», — пояснила эксперт.

Работник может по своему усмотрению выбрать, когда ему удобнее взять отгул вместо двойной оплаты за работу в праздничные дни, подытожила Рыбакова.

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