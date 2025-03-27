Компания в Подмосковье после вмешательства прокуратуры выплатила задолженность по зарплате на 112 млн руб.

Компания в Сергиевом Посаде после вмешательства прокуратуры выплатила сотрудникам задолженность по зарплате в размере более 112 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Организация, занимающаяся строительством капитальных объектов, в декабре 2024 года не выплатила работникам зарплату и компенсацию за ее задержку. Денежные средства не получили более 2 тыс. сотрудников.

Городская прокуратура Сергиева Посада внесла в адрес руководителя компании представление. Оно было рассмотрено и удовлетворено. В результате задолженность перед сотрудниками организации была погашена.

Кроме того, на компанию завели административное дело и оштрафовали ее на 33 тыс. руб.

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