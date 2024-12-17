ФАС обнаружила картель на 15 млрд рублей в сфере дорожного строительства на юге страны

В Федеральной антимонопольной службе России рассказали о раскрытии картеля на 15 млрд руб. на торгах в сфере дорожного строительства на юге страны. Речь идет о компаниях ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ».

Преступная схема заключалась в подписании антиконкурентного соглашения между компаниями с целью контроля цен в рамках нацпроекта под названием «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском и Ставропольском краях.

Данные действия грубо нарушают антимонопольное законодательство страны и наносят существенный вред честной конкуренции на рынке дорожного строительства.

Участники данного картеля могут столкнуться с серьезными последствиями. Как минимум, им грозят серьезные оборотные штрафы. По данным «РБК», для ООО «ДорМост» и ООО «СтройЮгРегион» это не первое подобное правонарушение. Тогда было возбуждено уголовное дело.

К слову, ранее ФАС выявила нарушения на торгах по ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Там обнаружили дорожный картель на 14,9 млрд руб.