Российские банки могут сорвать куш: прибыль превысит ₽4 трлн

Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам 2026 года может впервые превысить ₽4 трлн и установить новый исторический рекорд. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», показатель может составить от ₽4 трлн до ₽4,2 трлн. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Одним из факторов роста доходов банков стала накопленная процентная маржа. В первом полугодии крупнейшие кредитные организации снижали ставки по вкладам быстрее, чем уменьшалась доходность их активов. Благодаря этому банки сокращали расходы на привлечение средств и получали больше доходов от процентных операций.

По словам старшего директора по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Ксении Якушкиной, чистые процентные доходы банковского сектора за первые шесть месяцев 2026 года увеличились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В агентстве ожидают, что этот фактор поддержит финансовые результаты кредитных организаций по итогам всего года.

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