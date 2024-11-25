Юрист Иванова напомнила, кто может получить 13-ю зарплату в 2024 году

Выдачу 13-й зарплаты назначает исключительно работодатель. Именно ему на откуп законодательно в России дается право на данную выплату. На это указала в беседе с агентством «Прайм» партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

Как отметила юрист, в каких-то компаниях тринадцатая зарплата является своеобразным подарком работнику к Новому году, а где-то — индексацией. Право на данную выплату может быть зафиксировано в коллективном трудовом договоре.

«Тринадцатую зарплату платят во многих компаниях — Общее одно — обязательной эта выплата не является. Иными словами, рассчитывать на нее могут лишь те сотрудники, которым работодатель решит ее заплатить», — пояснила Иванова.

Собеседница агентства посоветовала всё же прописать в положении об оплате труда обязательное условие о тринадцатой зарплате. Как вариант, считает юрист, можно указать, что она зависит от дохода того или иного предприятия либо просто заменяет ежегодную индексацию.

«Буквально 2-3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией, ведь положение о премиях в Трудовом кодексе прописано весьма абстрактно», — заключила специалист.

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