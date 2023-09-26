Рост безработицы и инфляция: отказ от российского газа взметнет стоимость «коммуналки» в Европе

В ближайшей перспективе Евросоюз не сможет отказаться от поставок российского газа. С таким мнением выступила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

По ее словам, за первое полугодие 2023 года в ЕС импортировали 10,9 миллиарда кубических метров российского сжиженного природного газа (СПГ). Но это отнюдь не тот объем, который нужен для того, чтобы обеспечить себя на период отопительного сезона.

«Несмотря на то, что Европа опережает сроки заполнения газовых хранилищ, этот объем может обеспечить только одну третью часть потребности европейцев, остальное необходимо будет закрывать именно непрерывными поставками. Поэтому ЕС не сможет резко отказаться от российского газа», — заявила Коваленко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме этого, продолжила собеседница, фактором, который может повлиять на продление контрактов и непрерывные поставки, будет являться погода.

«Ведь если будут сильные морозы и снегопады, то, соответственно, потребуется большее количество кубометров газа, а поставщиков СПГ, помимо РФ, найти очень сложно», — уточнила Коваленко.

Впрочем, дополнила она, страны ЕС в настоящий момент имеют возможность отказаться от газа из России в единоличном порядке, но пока таких решений не принималось. Потому что если такое произойдет, то в большей степени пострадают те страны, которые примут такое решение, а у РФ будет лишь небольшое сокращение доходов в этой части до момента переориентации на новый рынок.

«Если говорить про стоимость газа, то здесь помимо природных условий еще могут повлиять цены на Азиатском рынке. Соответственно, если цены поднимутся, то и стоимость коммунальных услуг будет расти. К чему может привести рост коммунальных услуг в Европе? К росту инфляции, росту безработицы и еще большему входу экономики Евросоюза в депрессивное состояние», — заключила экономист.

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