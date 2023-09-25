«Это неизбежный путь»: стало известно, когда электромобили заменят топливные авто

Тема заботы об экологии стала одной из самых популярных в последние годы. Люди изобретают экологичные упаковки для продуктов, открывают пункты утилизации батареек, а также говорят об опасности выхлопных газов привычных нам топливных автомобилей.

Основатель дилерского центра Tesla в России Алексей Еремчук рассказал, как топливные авто вредят экологии и когда люди пересядут с топливных машин на электромобили.

«Сейчас мы находимся на той же стадии, где был наш мир 100 лет назад, когда крупные мегаполисы мира захватил «навозный кризис». Это были издержки распространенного в то время транспорта на конной тяге», — пояснил Еремчук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам автоэксперта, в то время проблема казалась абсолютно неразрешимой, но она исчезла с появлением общественного электротранспорта и автомобилей. Спустя годы машины тоже стали проблемой: они отравляют природу и вредят здоровью людей.

«Автомобили загрязняют атмосферу, что способствует антропогенному изменению климата. Технологиям необходим новый скачок. Этим шагом и станут электромобили. Это неизбежный путь для улучшения экологической ситуации во всем мире», — подчеркнул собеседник.

Еремчук считает, что уже через десять лет электромобили станут доминирующим транспортным средством в крупных мегаполисах.

«Но полная замена займет время: огромный парк топливных авто уже на дорогах. Также важно учитывать, что некоторые виды транспорта, такие как грузовики и самолеты, будут оставаться зависимыми от топлива еще достаточно долгое время», — заключил автоэксперт.

Ранее мы писали о том, что на трассе Москва — Владивосток могут установить до 60 зарядок для электромобилей.