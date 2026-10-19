Цены на красную икру в России достигли отметки в 23 тыс.рублей за килограмм, а в перспективе могут подняться и до 30 тыс. рублей. На этом фоне все чаще звучат упреки в адрес рыбопромышленников, которые, ссылаясь на объективные трудности, продолжают наращивать прибыль, пока потребитель вынужден отказываться от привычных деликатесов или брать кредиты ради праздничного стола. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Однако экономика устроена так, что бесконечно взвинчивать цены невозможно: при слишком высоком ценнике спрос неизбежно рухнет, и тогда товар останется гнить на складах, а граждане переключатся на более доступные альтернативы вроде икры минтая или щуки. Эта ситуация — не просто локальный всплеск цен, а отражение системных проблем в отрасли, где интересы внутреннего потребителя годами остаются на последнем месте.

Причины происходящего лежат на поверхности. Дальний Восток завален рыбой, однако убытки списывают на природные факторы, хотя лосось идет на нерест независимо от аппетитов промышленников. Реальные же корни проблемы — в стареющем флоте, где 84% судов старше 30 лет, в провале разрекламированных инвестиционных квот и в зависимости от импортных комплектующих. Все эти издержки закладываются в цену, но вместо того чтобы напрягаться для соотечественников, бизнес ориентируется на внешние рынки: 57% всего улова, а это более миллиона тонн на миллиарды долларов, уходит в Китай. Государственные субсидии на перевозки сократились, а внутренний рынок для многих компаний превратился во второстепенное направление. В результате страна, богатая морскими ресурсами, не может обеспечить своих граждан рыбой и морепродуктами по разумным ценам.

Последствия такой политики уже ощутимы. Покупатель больше не готов спонсировать чужие сверхприбыли и теряет интерес к деликатесам, которые еще недавно были доступны. Если рыба и икра окончательно превратятся в музейные экспонаты, отрасль рискует остаться у разбитого корыта, потеряв главное — потребителя, у которого лопнуло терпение. Импортные аналоги зачастую уступают по качеству, но стоят не меньше, а то и больше, замыкая порочный круг, где в выигрыше остаются только посредники и владельцы холдингов. Рядовому покупателю в такой ситуации остается лишь смотреть на картинки с икрой и крабами, вспоминая времена, когда море действительно кормило, а не только обогащало избранных.

Таким образом, дальнейшее взвинчивание цен ведет к падению спроса и накоплению нереализованной продукции, а отрасль теряет доверие граждан. Без пересмотра приоритетов — поддержки внутреннего рынка, обновления флота, реальных инвестиций и контроля за ценообразованием — рыбная отрасль рискует надолго утратить связь с отечественным потребителем. Пока же ситуация напоминает замкнутый круг, где богатая ресурсами страна не может накормить своих граждан доступной рыбой, а бизнес предпочитает сиюминутную выгоду долгосрочной стабильности.

Ранее сообщалось, что к Новому году красная икра может подорожать в пять раз.