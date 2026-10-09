«Путина провалена»: к Новому году красная икра может подорожать в пять раз

Красная икра к Новому году может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Красная икра к Новому году может резко подорожать на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса способна достичь 30–40 тысяч рублей, пишет SHOT.

В 2026 году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тысячи тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

На ситуацию, по данным SHOT, повлиял целый ряд факторов. В частности, в акватории Приморья и Сахалина отмечался рекордный наплыв акул, появление которых связывают с потеплением воды. Это совпало с периодом лососевой путины.

Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия. Ученые ВНИРО предупреждали о развитии мощного природного явления Эль-Ниньо, при котором температура воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана значительно повышается. Из-за сокращения предложения к Новому году килограмм красной икры может стоить 30–40 тысяч рублей. В конце 2025 года аналогичный объем деликатеса можно было купить примерно за 7 тысяч рублей.

Если цена действительно достигнет верхней отметки, рост относительно конца прошлого года составит около 471%.

Ранее сообщалось о том, что россияне съедят всю красную икру за октябрь-ноябрь.

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