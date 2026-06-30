Рынок ипотеки меняется: льготные программы теряют долю

По данным НКР, доля льготной ипотеки в феврале — марте 2026 года снизилась до 60% — это минимум за четыре года. Для сравнения: в 2025 году показатель превышал 80%. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение — до 50% к концу 2026 года, пишет « Российская газета ».

Спад связывают с ужесточением и сворачиванием льготных программ, а также с умеренным снижением ключевой ставки. Средняя ставка по новым ипотечным кредитам уже превысила 10% и, по прогнозам, поднимется выше 11%. Для контекста: самая низкая средняя ставка за всю историю наблюдений — 6,4% — была зафиксирована весной 2022 года.

На рынке происходит сдвиг в сторону рыночных механизмов формирования спроса — таких, какие действовали до запуска массовой льготной ипотеки в 2020 году. В частности, с 1 февраля условия семейной ипотеки ужесточили: льготную ставку теперь можно использовать только один раз, а супруги обязаны выступать созаемщиками. Из‑за новостей об изменениях возник всплеск спроса — заемщики стремились оформить кредит до вступления ограничений в силу.

Средний размер ипотечного кредита вырос: если до 2025 года он не превышал ₽4 млн, то в прошлом году составил ₽4,6 млн, а в январе 2026‑го — ₽5 млн. В текущем году показатель ожидается на уровне ₽4,4–4,6 млн — в том числе из‑за переключения части спроса на более доступное вторичное жилье.

В НКР считают, что в дальнейшем динамика рынка будет зависеть от рыночных ипотечных программ — при условии достижения целевых показателей по инфляции и выхода ключевой ставки на уровень 7,5–8,5%. Роль льготных программ станет более точечной и социально ориентированной.