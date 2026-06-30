С 1 июля банки иначе посчитают неподтвержденные доходы заемщиков

С 1 июля 2026 года банки будут по‑новому рассчитывать неподтвержденные доходы заемщиков — по установленной формуле, а не в произвольном порядке. Об этом РИА Новости рассказала Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Теперь при расчете среднемесячного дохода банки учтут лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода — с ограничением по региональному уровню Росстата. Цель изменений — повысить достоверность оценки долговой нагрузки заемщика, сделать расчет более консервативным и снизить риски невозврата кредитов.

Ранее банки могли оценивать доходы, в том числе ориентируясь на расходы клиента, а для зарплатных клиентов использовать внутренние модели (одобренные ЦБ) — но с 1 апреля такие модели ЦБ не принимает. Кроме того, с апреля для ИП нельзя использовать документы, выданные ими самим себе: подтвердить доход предприниматели могут через налоговые декларации и книгу учета доходов и расходов.

Выписки по счетам разрешено применять только для подтверждения зарплаты, пенсии, соцвыплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Прочие поступления нужно подтверждать дополнительными документами — например, справкой о доходах по вкладам или ценным бумагам.

Изменения в первую очередь затронут заемщиков с неподтвержденными или трудно подтверждаемыми доходами — в частности, часть самозанятых, ИП и работников без официальной зарплаты. Из‑за корректировки учитываемого дохода показатель долговой нагрузки (ПДН) может вырасти — это способно привести к уменьшению суммы кредита, запросу дополнительных документов или отказу в выдаче займа. Для заемщиков с полностью подтвержденным доходом новая формула практически ничего не меняет.