«С гулькин нос»: эксперт объяснил сокращение числа фермерских хозяйств в России

В России сокращается число свиноводческих предприятий: к началу октября их было зарегистрировано около 1,86 тыс., что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Об этом, ссылаясь на подсчеты сервиса «Контур.Фокус», сообщает газета «Коммерсантъ». Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в эфире Общественной Службы Новостей объяснил, почему в стране сокращается число фермерских хозяйств, и призвал не путать фермеров и личные подсобные хозяйства.

По его словам, фермеров, которые зарегистрированы как фермеры и находятся под надзором в том числе ветеринарных служб, «с гулькин нос», а остальное — это личные подсобные хозяйства, которые, к сожалению, находятся вне зоны надзора государства с точки зрения вопросов содержания свиней и правил содержания, хотя многие прикрываются этой формой: «У меня здесь свиньи живут, и я тут с ними живу, поэтому вы ко мне войти не можете». Во многом это является источником распространения болезни, которая наносит огромный ущерб.

Сергей Юшин подчеркнул, что сырье, произведенное в личных подсобных хозяйствах, не является товарной продукцией и его не могут покупать заводы для переработки или производства мяса. Таким образом, сокращение числа зарегистрированных свиноводческих предприятий отражает не столько уход с рынка собственно фермеров, сколько более широкий структурный процесс: значительная часть поголовья по-прежнему находится в личных подсобных хозяйствах, выпадающих из-под государственного ветеринарного надзора, что создает риски распространения заболеваний и ограничивает возможности промышленной переработки. Именно поэтому ключевой задачей остается не механический подсчет предприятий, а повышение прозрачности и контроля в секторе, где теневая и полулегальная форма содержания свиней способна подрывать устойчивость всей отрасли.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семейные фермы смогут получить до ₽20 млн на развитие хозяйств.