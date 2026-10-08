В Подмосковье семейные фермы смогут получить до ₽20 млн на развитие хозяйств

В Московской области стартовал прием заявок на получение субсидии для развития крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих в формате семейных ферм. Максимальный размер поддержки составляет 20 млн рублей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Субсидия предоставляется на возмещение до 60% затрат, в числе направлений поддержки — приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, рыбопосадочного и племенного материала, посадочного материала для многолетних насаждений и земляники. Кроме того, средства можно использовать на покупку и монтаж оборудования, техники, транспорта и инвентаря, развитие рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры, приобретение и монтаж газопоршневых установок.

Получить средства могут семейные фермы, зарегистрированные на сельской территории или территории сельской агломерации Московской области и занимающиеся производством или переработкой сельскохозяйственной продукции. Заявки принимаются до 12 октября включительно. Подать их можно через государственную информационную систему «Электронный бюджет» и на региональном портале «Мой АПК».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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