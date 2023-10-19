Почти тысяча субъектов МСП воспользовались услугами Фонда поддержки ВЭД Подмосковья в этом году

Девятьсот восемьдесят две компании МСП воспользовались услугами подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности с января текущего года, сообщили в Мининвесте региона.

В целом организациям оказали свыше полутора тысяч услуг. В их числе — консультации, обучение, участие в выставках в других странах, а также бизнес-миссии.

К примеру, ООО «Борге» из Дзержинского в рамках бизнес-миссии в Армению заключило экспортный контракт с компанией ООО «Пенетрон А».

Hанее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в регионе.