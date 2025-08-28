Центробанк ужесточит требования к выдаче микрокредитов в начале осени

Микрофинансовые организации будут обязаны проверять соответствие данных заемщика и его банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального Банка Российской Федерации.

Начиная с 1 сентября 2025 года в России ужесточаются правила выдачи микрозаймов. Согласно новым требованиям Банка России, микрофинансовые организации обязаны проверять соответствие персональных данных заемщика информации о банковской карте, на которую переводятся средства.

Для этого будут напрямую запрашиваться сведения у банков. Альтернативный вариант — клиент может самостоятельно предоставить заверенную справку из ФНС о своих счетах и картах, что ускорит процесс одобрения займа.

Новые меры направлены на повышение безопасности финансовых операций и предотвращение мошенничества. Предположительно, изменения коснутся всех микрофинансовых организаций, работающих на территории РФ.

Ранее россиянам рассказали о критериях мошеннических операций при снятии денег в банкомате.