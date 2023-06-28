«Самосбывающееся пророчество»: выяснилось, почему ЦБ хочет повысить ключевую ставку

Скоро состоится очередное заседание ЦБ, на котором решится судьба ключевой ставки. Как рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, слова которого приводит РИА «Новости», этот показатель могут повысить.

Ассистент кафедры государственных и муниципальных финансов, эксперт Федерального методического центра финансовой грамотности населения РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Камбурова заявила: есть вероятность, что в итоге ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 0,25-0,5 процентного пункта.

«Произойдет это на фоне рисков роста инфляции. До текущего момента регулятор занимал выжидательную позицию и наблюдал за динамикой цен, однако за последнее время наметилась тенденция к их росту», — уточнила Камбурова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Способствовали этому процессу следующие факторы: рост зарплат на фоне дефицита квалифицированных сотрудников, усиление внешних торговых и финансовых ограничений, замедление темпов роста мировой экономики.

«Также оказывают влияние высокие инфляционные ожидания со стороны населения. Это работает по принципу самосбывающегося пророчества – когда люди ожидают роста инфляции, их финансовое поведение может спровоцировать этот рост», — пояснила экономист.

Ранее аналитик заявил, что в задачи ЦБ входит удержание инфляции близко к целевому значению.