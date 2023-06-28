Аналитик заявил, что в задачи ЦБ входит удерживание инфляции близко к целевому значению

Сергей Раманинов из блога под названием «Рынки Деньги Власть» побеседовал с RT . В ходе разговора он дал комментарий относительно заявления зампредседателя российского Центробанка.

Ранее Алексей Заботкин сообщил, что ключевая ставка может повыситься уже на предстоящем заседании совета директоров Банка России. По словам аналитика, Центральный Банк России таргетирует инфляцию. Его задачей на данный момент является удержание инфляции как можно ближе к целевому значению.

Для этого необходимо изменение ключевой ставки, которая не может не влиять на потребительскую и экономическую активность, привлекательность новых инвестиционных проектов, а также объемы кредитования.

К тому же Раманинов заявил, что ЦБ наблюдает то, насколько растут проинфляционные факторы. Такие, как ускорение кредитования, ослабление рубля, а также оживление активности потребителей. Аналитик подчеркнул, что в борьбе с инфляцией Центробанк придерживается верного курса.