«Сбор привязан к весу»: названы товары, которые могут подорожать в январе

Бытовая техника может подорожать в 2024 году. Об этом сообщили производители таких товаров, назвав в качестве причины увеличение экосбора с 15% до 25%.

Похожее уже было

Как рассказала экономист, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, в сентябре россиянам уже приходилось сталкиваться с повышением утилизационных сборов на автотранспортные средства.

«Конечно, деньги от утилизационных сборов помогают поддерживать отечественный автопром, но потребителям от этого легче не становится. Ожидается, что экосбор на бытовую технику будет работать по тому же образцу», — добавила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, инициаторы рассчитывают реализовать эту идею в два этапа: в первый год ввести сбор только для иностранной техники, а на второй — еще и для отечественной.

«Можно предположить, что более других подорожает тяжелая бытовая техника, в первую очередь холодильники и стиральные машины: индексируемый экологический сбор «привязан» к весу. С действующих 26,5 тыс. рублей за тонну планируется его повышение до 59,4 тыс. рублей», — уточнила собеседница.

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Решения пока нет

Впрочем, по словам Лебединской, это вовсе не означает, что нужно прямо сейчас сметать всю бытовую технику с полок.

«Ускоряя покупку, вы рискуете приобрести устаревшие модели, «помочь» ритейлеру освободить складское помещение для новых позиций. Решения пока нет, но возможным выходом для покупателя может стать переориентация на отечественные новинки», — подытожила экономист.

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