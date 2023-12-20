Минтранс позицию обозначил: выяснилось, подорожает ли проезд в Москве и области с 2024 года

После Нового года во многих крупных городах традиционно вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Как будут обстоять дела в 2024-м, рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Заявлений не было

По ее словам, пользователи столичного городского транспорта застыли в ожидании решения о том, будет ли увеличена стоимость проезда на общественном транспорте со 2 января 2024 года, но в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы по этому поводу еще заявлений не было.

«Минтранс Подмосковья позицию обозначил более четко — повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Московской области в январе 2024 года не планируется», — добавила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Маргарита Разгуляева ]

Сыграть на опережение

Эксперт напомнила, что совсем недавно, а именно осенью уходящего года стоимость проезда уже была скорректирована с учетом растущей инфляции, ​цен на топливо и электроэнергию.

«Да, и в ходе последнего обращения рост цен на проезд в общественном транспорте президент назвал неизбежным. В условиях неопределенности можно сыграть на опережение и уже сейчас жителям столицы приобрести годовой проездной абонемент. Тем более, что его стоимость в последние годы остается неизменной», — отметила эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиры Подмосковья совершили более четырехсот миллионов поездок в автобусах Мострансавто с начала года.